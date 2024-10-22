نصائح هامة لتجنب المخالفات المرورية أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور مجموعة من النصائح لتجنب المخالفات المرورية أثناء السير على الطرق والتى يوجد العديد من الأخطاء التى يرتكبها السائق ومن أبرز المخالفات التى يمكن تجنبها :



1- تجنب القيادة على الطرق بالسرعات العالية، حيث يتم توقيع عقوبة مغلظة على السائق

2-تخطى الإشارة الحمراء وعدم الالتزام بالقواعد المرورية.

3 - الانشغال بالهاتف أو فيسبوك أثناء القيادة

4 - عدم ربط حزام الأمان .

5-عدم التزام السيارات بالحارات المرورية المخصصة.

6-عدم السير عكس الاتجاه لتجنب اصطدام السيارات المقابلة له بالطريق.

7- -تجنب التوقف الخاطئ أثناء القيادة على الطريق لعدم ارتطام المقطورات بالسيارة.

8- التعدى على رجل المرور وعدم الانصياع له اثناء سحب التراخيص

9 - اقتحام الأكمنة المتواجدة على الطرق اثناء وجود حملات مرورية

10- التسابق على الطرق لأنه يعرض حياة المارة والمشاة للخطر