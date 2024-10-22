اليوم السابع
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مصرع ميكانيكى أثناء صيانة سيارة فى مدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:22 م
مصرع ميكانيكى أثناء صيانة سيارة فى مدينة 6 أكتوبر اسعاف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى ميكانيكى مصرعه متأثرا بإصابات لحقت به، نتيجة سقوط قطعة حديدية أثناء صيانة سيارة نقل بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل ميكانيكي إلى المستشفى مفارقا الحياة، نتيجة إصابته برأسه، فى مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن الضحية أثناء صيانة سيارة نقل، سقطت قطعة حديدية على رأسه، مما أسفر عن مصرعه، وتم الاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.







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