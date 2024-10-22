مصرع طفل سقط من الطابق الثانى بمنزله بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى طفل مصرعه متأثرا بإصابته إثر سقوطه من الطابق الثانى بمسكنه بقرية تابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول" أسر ع م" 5 أعوام مقيم نطاق مركز ديرب نجم، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزله وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءت القانونية،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.