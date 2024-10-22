مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لدائرى السلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق الدائرى بمنطقة السلام، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقى مشرف غرف العمليات، بلاغا من الخدمات الأمنية فى الطريق الدائرى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفى، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.