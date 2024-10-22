مسئول بالصحة: المبادرات الرئاسية تسهم فى إحداث طفرة بالملف الصحى

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أكد مدير مديرية الصحة بالقاهرة فادى جميل، أن المبادرات الصحية الرئاسية تساهم بشكل كبير فى إحداث طفرة بالملف الصحى.

وقال جميل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المشاركة في النسخة الثانية للمؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية - إن الهدف الرئيسي من تلك المبادرات هو تحسين مستوى الصحة للمواطن المصري، موضحا أن الحكومة المصرية تقدم كافة الدعم الكامل للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وتحقيق أمن صحي لهم .

وأشار إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة في تحسين الصحة العامة للمواطنين، منوها بأن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية له دور كبير في تبادل الخبرات في قطاعات تعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في التنمية البشرية والنهوض بالعنصر البشري.