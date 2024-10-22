مبعوث صينى: توسيع تعاون البريكس يعزز الإسهام فى الحوكمة العالمية

أحمد علوى

أكد السفير الصيني لدى روسيا تشانج هان هوي، أن التعاون الموسع ضمن مجموعة البريكس سيقدم المزيد من الإسهامات لتحسين نظام الحوكمة العالمية.

وأشار المبعوث الصيني -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء شينخوا الصينية، الإثنين، قبل انعقاد القمة الـ16 لمجموعة البريكس المقررة في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الجاري في قازان الروسية، إلى أن هذه القمة هي الأولى التي يحضرها قادة بريكس على أرض الواقع منذ توسيع المجموعة.

وقال تشانج هان هوي "إنه في الوقت الذي تدخل فيه آلية البريكس إلى عصر جديد من التعاون الأكبر، سيواصل أعضاء البريكس السعي نحو التحديث معا والإسهام بشكل أكبر في تحسين نظام الحوكمة العالمية وتقديم "حلول البريكس" للتحولات الكبرى التي يشهدها العالم.

وأكد أن بريكس أصبحت الآن أقوى وأكثر تأثيرا ومليئة بالإمكانات مع توسعها الأخير.

وفي سياق إشارته إلى أن الصين وروسيا عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي ومن الأسواق الناشئة الرئيسية، قال تشانغ "إن البلدين وقفا دائما جنبا إلى جنب، حيث يعملان معا بشكل وثيق للدفاع بحزم عن النظام الدولي المتمركز حول الأمم المتحدة، وللدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية فضلا عن النزاهة والعدالة على الصعيد الدولي.

وأضاف أن الصين وروسيا، باعتبارهما قوتين مستقلتين في عملية بناء عالم متعدد الأقطاب، تُعدان رائدتين في ممارسة مفهوم بناء مجتمع مشترك للبشرية، وداعمتين لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية.



وحول تولي الصين رئاسة منظمة شانغهاي للتعاون بينما تتولى روسيا رئاسة مجموعة البريكس، قال تشانج "إن الجانبين يدعمان بعضهما في رئاستهما الخاصة، وهو ما يعزز التعاون ضمن إطار عمل قوي لمنظمة شانجهاي للتعاون ومجموعة البريكس.



وأوضح أنه من المتوقع أن يجري الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي خلال القمة مناقشات بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، ما يعزز التنمية المستقرة وطويلة الأمد للعلاقات الثنائية في العصر الجديد.