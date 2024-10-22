ما هي العوامل المؤثرة في رؤية الهلال واستطلاع بداية الشهر الهجري؟

كتبت أسماء نصار

يبدأ الشهر الهجرى من رؤية الهلال بعد غروب الشمس وهو إما 29 يوماً أو 30 يوماً ويبدأ استطلاع رؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين ، فإذا ظهر الهلال يبدأ الشهر في اليوم التالى وإلا فيتمم الشهر السابق ثلاثين يوماً ، ويجب أن يكون استطلاع الهلال في مواقع مناسبة يشترط فيها أن يكون الأفق الغربى مكشوفاً خالياً من العوائق والإضاءة الصناعية .



كما يجب أن يكون الاستطلاع من موقع مرتفع وفى منطقة خالية من تلوث الهواء نتيجة للأتربة والدخان والرطوبة العالية وأن يكون بواسطة أشخاص مدربين على معرفة وضع الهلال في يوم الإستطلاع من حيث زاويتى ارتفاعه وانحرافه وكذا اتجاه طرفيه "قرنيه " حيث لا يكون اتجاههما إلى أسفل وظروف رؤية الهلال تختلف من شهر لآخر وفى نفس الشهر من مكان لآخر نتيجة لعدة عوامل.



وفى التقرير التالى نتعرف على العوامل المؤثرة في رؤية الهلال، وفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة:

1- عمر الهلال منذ ولادته "أي منذ لحظة الاجتماع حتى غروب الشمس: اذا يجب أن تمر فترة حتى يبلغ القمر حد الإهلال وكلما زاد عمر الهلال زاد حجمه "سمكه" وزاد ضوءه فتزيد فرصة رؤيته ونظراً لأن غروب الشمس يتأخر كلما اتجهنا غرباً بمعدل ساعة لكل 15 درجة من درجات خطوط الطول عند تساوى خطوط العرض فيزيد عمر الهلال بهذا القدر كلما اتجهنا غرباً فتزيد فرصة رؤيته وبالتالي فكلما اتجهنا شرقاً يحدث العكس فتقل فرصة الرؤية.



2- زاوية ارتفاع الهلال فوق الأفق لحظة غروب الشمس: تزيد فرصة رؤية الهلال كلما زادت زاوية ارتفاعه وذلك لأن ضوء الشفق على الأفق الغربى يكون في لحظة غروب الشمس كبيراً مما يقلل فرصة الرؤية، وكذلك فإن التلوث يكون أكبر ما يمكن على الأفق والمنطقة القريبة منه مما يعوق رؤية الهلال في المنطقة عندما تكون زاوية ارتفاعه صغيرة ويلاحظ أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى لزاوية ارتفاع الهلال.

