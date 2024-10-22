اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ما هى حدود التعامل بين الرجل والمرأة وضوابطه؟.. دار الإفتاء تجيب

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:11 م
ما هى حدود التعامل بين الرجل والمرأة وضوابطه؟.. دار الإفتاء تجيب دار الافتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت دار الإفتاء لم تُحرِّم الشريعة الإسلامية التعامل بين الرجل والمرأة بل سلكت طريقًا وسطًا فى تحديد هذا التعامل، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتحه انفتاحا يؤدى إلى الفوضى بين الجنسين، لذا ضبطت هذا التعامل بضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، ومن بين تلك القيم أنها أمرت بحفظ حرمات الله تعالى فى البصر والسمع والمشاعر، مع الابتعاد كل البعد عن الخلوة الشرعية التى لا تجوز إلا بين المحارم.

 

وتواصل دار الإفتاء حملتها "أعرف الصح"، والتى تهدف لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصرى بين تشدد وتسأهل، والحملة تقطع الطريق على التيارات المتطرفة فكريًّا، التى رسخت لدى المجتمع معتقدات ومعلومات خاطئة حول الكثير من القضايا الدينية واستخدمت فيها العاطفة الدينية من أجل التأثير على المجتمع، وحتى يكون الطريق سهلًا فى إقناع عامة الناس بأفكارهم المتشددة.


وتتنوع الموضوعات التى تتناولها الحملة، على سبيل المثال: (حكم العمل بمهنة المحاماة والالتحاق بكلية الحقوق، الاحتفال بالمولد النبوى، الاحتفال بالأيام الوطنية مثل 6 أكتوبر، بناء الكنائس، ترك الصلاة، هدم الآثار الفرعونية لأنها تماثيل، تحية العلم والوقوف حدادًا، إيداع الأموال فى البنوك، التصوير والرسم، شراء سيارة أو شقَّة عن طريق البنك).



وقد شهدت الحملة الكثير من ردود الأفعال الإيجابية من خلال مقالات لكبار الكتَّاب فى الصحف والمواقع، وكذلك "بوستات" نشرها الكثير من المتابعين على حساباتهم الشخصية لدعم حملة الدار والمساعدة فى انتشارها لإزالة الأفكار المشوهة التى رسخت لدى البعض.







اعرف الصح

دار الافتاء

أعرف الصح

العلاقة بين الرجل والمرأة



الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء توضح حقوق الطفل فى الإسلام.. حياته حقٌ له لا يجوز لأحد سلبها منه حتى وهو فى بطن أمه.. النفقة عليه واجبة حتى يبلغ.. وهذا ثواب رعاية اليتيم والحافظ على ماله

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 07:00 ص

الإفتاء: المحادثة بين الرجل والمرأة على وسائل التواصل الاجتماعى جائز بشروط

الإثنين، 11 يناير 2021 05:27 م

اعرف الصح.. دار الإفتاء تواصل حملتها لتصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة.. وتوضح صحة الأحاديث الواردة في فضل جنود مصر.. وما هى أخلاقيات التعامل في الأزمات؟.. وما المقصود بالجُنْد الغربي السالم من الفتن؟

السبت، 19 أكتوبر 2024 06:00 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة