كوريا الجنوبية: انشقاق 76 شخصا من الجارة الشمالية خلال الثلاثة أشهر الماضية

سول (أ ش أ)

أعلنت وزارة التوحيد فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن 76 منشقا من الجارة الشمالية فروا إلى البلاد خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأوضحت الوزارة - هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) - أن 12 رجلا و64 امرأة دخلوا البلاد قادمين من كوريا الشمالية خلال شهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر)، ما يرفع عدد المنشقين الفارين إلى كوريا الجنوبية منذ بداية العام الجاري إلى 181 شخصا.

وذكرت هيئة الإذاعة أن عدد المنشقين الوافدين من الجارة الشمالية خلال العام الماضي بلغ 40 شخصا فقط، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقدم تفسيرات لهذا الارتفاع الكبير.

جدير بالذكر أن عدد المنشقين من كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية منذ عام 1950 وحتى سبتمبر الماضي، وصل إلى 34 ألفا و259 شخصا.