فوز طالب بجامعة حلوان بالمركز الثانى بمسابقة أنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى بدبى

محمد صبحى

حقق طالبان من جامعة حلوان إنجازاً متميزاً في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" التي أقيمت مؤخراً في دبي، وتمت مشاركة الطلاب تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حيث نجح أحدهما في الحصول على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي.

وتمكن الطالب محمد هاني كمال، المقيد بالفرقة الأولى بكلية الطب، وقائد فريق Online Wiz U، من تحقيق المركز الثاني عربياً عن مشروعه المبتكر "سترة نجاة ذكية متقدمة". يهدف المشروع إلى إنقاذ حياة المفقودين في البحر، في محاولة للتصدي لمشكلة عالمية تحصد أرواح نحو 320 ألف شخص سنوياً.

كما تأهل للنهائيات فريق SDS بقيادة الطالب محمد خالد عبدالله، المقيد بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، عن مشروعه "نظام تنبؤ مبكر بالكوارث". يعتمد المشروع على تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث قبل وقوعها، بهدف حماية أكثر من 3 ملايين شخص سنوياً.

وكان الفريقان قد تأهلا للمشاركة في التحدي العربي بدبي بعد تحقيق نتائج متميزة في مسابقة "تحدي مصر لإنترنت الأشياء" التي تدعمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. حيث فاز فريق SDS بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، بينما حصل فريق Online Wiz U على المركز الثاني على مستوى مدارس STEAM.

يضم فريق SDS في عضويته كلاً من محمد خالد عبدالله (قائد الفريق)، ومصطفى فوزي، ومعاذ محمود، ومهاب ياسر، تحت إشراف الدكتور/ أحمد صلاح الدين محمد ، رئيس قسم هندسة الاتصالات والالكترونيات بكلية الهندسة

وتعد هذه النتائج إنجازاً يضاف إلى سجل جامعة حلوان في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي، مما يؤكد قدرة الطلاب المصريين على المنافسة في المحافل الدولية.