اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه فى حملات أمنية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 10:40 ص
ضبط مخدرات بقيمة 5 ملايين جنيه فى حملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريتى أمن (الإسكندرية – السويس) جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى)، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (20,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ونجحت الجهود فى ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة الأربعين والجناين.. وبحوزتهما (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كيلو جرام لمخدر الآيس- سلاح أبيض). تقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (5 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

مكافحة المخدرات

مخدرات




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