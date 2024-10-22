ضبط لصوص يسرقون معدات من مواقع تحت الانشاء

كتب: محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة "ربع نقل" بدون تراخيص ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وبحوزتهم (كمية من المعدات المستخدمة فى إنشاء العقارات وزنت 750 كيلو جرام) ، وبمواجهتهم إعترف ثلاثة منهم بالإتفاق مع الرابع على سرقة مخزن تابع للشركة محل عملهم بالموقع محل البلاغ والمخصص لإنشاء عقارات سكنية بأسلوب "المغافلة" وتزوير تصريح خروج من الموقع.

ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج ، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الأسلاك الكهربائية من المساكن "تحت الإنشاء"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه عدد (5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ) ، وأضاف بتصرفه فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى (عميله سىء النية - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموه بالسرقة وضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "إنتحال الصفة" بإستخدام سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم ، وبحوزتهم (2 كارنية ورخصة قيادة "مزورين" - 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى وحافظة نقود "متحصلات واقعة سرقة" - والسيارة المستخدمة فى ممارسة نشاطهم الإجرامى) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.