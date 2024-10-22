ضبط شخص حول محل لورشة تصنيع أسلحة فى المنوفية

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية لقيامه بإدارة محل خاص به كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص).



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل أدوات صيد - مقيم بمحافظة المنوفية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بالمحل الخاص به "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة منوف.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه داخل المحل وعثر بداخله على (3 طبنجة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع – الأدوات المستخدمة فى التصنيع – خزينة طبنجة – 2 سلاح أبيض – 2 قطعة ألعاب نارية). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.