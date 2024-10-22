رئيس وزراء باكستان يهنئ برابوو سوبيانتو على تنصيبه رئيسا لإندونيسيا

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هنأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على تنصيبه رئيسًا للبلاد، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل كبير أقيم بالعاصمة جاكرتا، وحضره كبار القادة والمسئولون من أكثر من 30 دولة.



وأعرب شريف - وفقًا لـ"راديو باكستان" - عن تطلعه إلى العمل عن قرب مع الرئيس الإندونيسي لتحسين التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن البلدين يتمتعان بروابط أخوية متجذرة وقيم مشتركة واحترام متبادل.



وكان برابوو سوبيانتو قد أدى، الأحد، اليمين الدستورية كثامن رئيس لإندونيسيا، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في فبراير الماضي.