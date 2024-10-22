اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 10:59 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس وزراء باكستان يهنئ برابوو سوبيانتو على تنصيبه رئيسا لإندونيسيا

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 06:00 ص
رئيس وزراء باكستان يهنئ برابوو سوبيانتو على تنصيبه رئيسا لإندونيسيا الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو
أ ش أ

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هنأ رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على تنصيبه رئيسًا للبلاد، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية في حفل كبير أقيم بالعاصمة جاكرتا، وحضره كبار القادة والمسئولون من أكثر من 30 دولة.


وأعرب شريف - وفقًا لـ"راديو باكستان" - عن تطلعه إلى العمل عن قرب مع الرئيس الإندونيسي لتحسين التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن تعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مؤكدًا أن البلدين يتمتعان بروابط أخوية متجذرة وقيم مشتركة واحترام متبادل.


وكان برابوو سوبيانتو قد أدى، الأحد، اليمين الدستورية كثامن رئيس لإندونيسيا، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، وذلك بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في فبراير الماضي.







الرئيس الإندونيسي

برابوو سوبيانتو

شهباز شريف

باكستان




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