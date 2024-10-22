اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 07:07 م
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حصاد الوزارات.. التضامن: تنفيذ أكبر برنامج وقائى بـ10 آلاف مدرسة للحماية من الإدمان

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:27 م
حصاد الوزارات.. التضامن: تنفيذ أكبر برنامج وقائى بـ10 آلاف مدرسة للحماية من الإدمان الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب: محمد الأحمدى

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حصاد الوزرات

التضامن الاجتماعى

الادمان

وزير الزراعه

مركز البحوث

التموين

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