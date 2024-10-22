اليوم السابع
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حريق هائل بمخزن شركة مشروبات شهيرة يلتهم منزلين فى الشرقية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 08:36 ص
حريق هائل بمخزن شركة مشروبات شهيرة يلتهم منزلين فى الشرقية جانب من الحريق
الشرقية- فتحية الديب

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اندلع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حريق هائل بمخزن شركة مشروبات غازية شهيرة بمدينة فاقوس نطاق قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وامتدت النيران إلى منزلين ملاصين للمخزن.

تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من قسم شرطة فاقوس، يبفد بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق بمخزن شركة مشروبات غازية، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص نشوب حريق بمخزن شركة مشروبات مياه غازية شهيرة، امتدت النيران إلى منزلين مجاورين للمخزن وأسفرت عن حدوث تلفيات كبيرة بالمنزلين.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بفاقوس.

 

 







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