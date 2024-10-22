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جيش الاحتلال يقتل طفلا فى نابلس.. و760 شهيدا حصيلة العدوان على الضفة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 06:40 م
جيش الاحتلال يقتل طفلا فى نابلس.. و760 شهيدا حصيلة العدوان على الضفة قوات الاحتلال في الضفة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى في مدينة نابلس، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الطفل عبد الله جمال هواش (11 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس.

وقالت وكالة "وفا"، إن طفلا أصيب أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، عقب اعتقالها الشاب ناصر نشأت عناتي من البلدة القديمة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم، البلدة القديمة من مدينة نابلس، وتحديدا حارة القريون، وسط إطلاق القنابل الدخانية، واعتقلت الشاب العناتي، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.

وباستشهاد الطفل هواش، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 760 شهيدا، بينهم 18 من الإناث، و166 طفلا.







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