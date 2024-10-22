جمهورية إفريقيا الوسطى: خطر الفيضانات يزداد عقب هطول الأمطار الغزيرة

أحمد علوى

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على بانجي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى خلال الأسابيع الأخيرة في وقوع ضحايا وأضرار مادية كبيرة، وسلط هذا الوضع الحرج الضوء على ضرورة التحرك العاجل للحد من مخاطر الفيضانات في البلاد.



وذكر راديو فرنسا الدولي، في نشرته الإفريقية، أنه في الوقت الذي تحذر فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع منسوب نهر أوبانجي طلبت السلطات من الناس مغادرة المناطق الحرجة، وقد بدأ بعض السكان بالفعل مغادرة الأحياء الواقعة على ضفاف النهر.



وتقوم الحكومة بإفريقيا الوسطي وشركاؤها بإعداد خطة طوارئ لنقل الأسر الضعيفة لتأمين الأراضي في المنطقة.

منة