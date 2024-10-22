تفاصيل اعترافات المتهمان بسرقة مبلغ مالي من سيارة في الشروق

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما في مدينة الشروق بالقاهرة، بسرقة مبلغ مالي من سيارة، لتقرر النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، عقب القبض عليهما، فذكرا أنهما مسجلين خطر، ويمارسان نشاط السرقة في عدة مناطق بالقاهرة، ويستخدمان سيارة في التنقل، لتنفيذ جرائمهما.

أضاف المتهمان أنهما كسرا زجاج سيارة مركونة بمدينة الشروق، واستوليا على مبلغ مالي، وفرا هاربين بواسطة سيارتهما، وأرشدا عن النقود المستولى عليها، كما اعترفا بحيازة فرد خرطوش، لاستخدامه في الدفاع خلال ارتكاب الجرائم.

ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة، يفيد تعرض سيارة ملاكي لكسر الزجاج، والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالي بمدينة الشروق.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث إلى أن مرتكبي الواقعة عاطلان، وتم تحديد هويتهما، وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، وبإعداد كمين لهما تم ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (فرد خرطوش - مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة" – 2 سيارة).

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام إحدى السيارات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم، لتقرر النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.

