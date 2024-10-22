بلينكن يبدأ زيارة للمنطقة بهدف بحث إنهاء الحرب فى غزة ووقف التصعيد بلبنان

كتبت رباب فتحى

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى إسرائيل فى جولته الـ11 إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة العام الماضي ومع تصعيد إسرائيل لهجماتها ضد حزب الله في لبنان، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وقالت وزارة الخارجية إن بلينكن غادر يوم الاثنين في رحلة تستغرق أسبوعًا إلى إسرائيل وعدد من الدول العربية، في زيارة تأتي أيضًا في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل الرد على إيران بسبب هجمات الصواريخ الباليستية في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت الرحلة متوقعة بعد أن قال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه سيرسل بلينكن إلى المنطقة في أعقاب اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، وهي الخطوة التي يعتقد البعض أنها قد تفتح نافذة لمحادثات جديدة بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي كان راكدًا منذ أشهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان "في جميع أنحاء المنطقة، سيناقش الوزير بلينكن أهمية إنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. سيواصل المناقشات حول التخطيط لفترة ما بعد الصراع ويؤكد على الحاجة إلى رسم مسار جديد للمضي قدمًا يمكّن الفلسطينيين من إعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم ".

وقال إن بلينكن سيؤكد أيضًا على الحاجة إلى زيادة كبيرة في كمية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، وهو الأمر الذي أوضحه بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في رسالة إلى المسئولين الإسرائيليين الأسبوع الماضي. وذكّرت تلك الرسالة إسرائيل بأن إدارة بايدن قد تُجبر بموجب القانون الأمريكي على تقليص بعض أشكال المساعدات العسكرية إذا استمر إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية.