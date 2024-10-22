انتخابات أمريكا.. استطلاع تليجراف: ترامب متقدم بأغلب الولايات السبع المتأرجحة

كتبت : رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد للرأى أجرته صحيفة "تليجراف" البريطانية أن المرشح الجمهورى دونالد ترامب متقدم فى أغلب الولايات السبع المتأرجحة الرئيسية.

وزاد دعم الجمهوريين فى الولايات الأربع الحاسمة فى حزام الشمس بنقطة واحدة، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأى التى أجرتها شركة ريدفيلد آند ويلتون ستراتيجيز لصالح صحيفة تليجراف.

وقد جعله هذا فى المقدمة فى جورجيا ونيفادا وأريزونا وكارولينا الشمالية.

ومع بقاء أكثر من أسبوعين فقط على يوم الاقتراع، انتقل الرئيس الأمريكى السابق، البالغ من العمر 78 عامًا إلى الصدارة فى معظم ساحات المعارك لعام 2024.

وأوضحت الصحيفة أنه متعادل مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس فى ميشيجان وبنسلفانيا، وكلاهما فاز به الرئيس الأمريكى، جو بايدن بهامش ضيق فى عام 2020.

وتتقدم نائبة الرئيس الأمريكى على ترامب فى ولاية واحدة فقط من ساحات المعارك، وهى ويسكونسن، وبنقطة واحدة، 47 إلى 46 فى المائة.

فى استطلاعات الرأى الوطنية، يتنافس ترامب وهاريس بشكل متقارب، وسوف ينتهى السباق الرئاسى فى النهاية إلى النتائج فى عدد قليل من الولايات الحاسمة حيث يتمتع كلا الحزبين الرئيسيين بمستويات مماثلة من الدعم بين الناخبين.

وفى أحدث استطلاع للرأى أجرته صحيفة التليجراف، على 8533 شخصًا، يتقدم ترامب على هاريس برقم واحد فقط فى جورجيا ونيفادا، حيث حصل على دعم 48 فى المائة من الناخبين و47 فى المائة على التوالي.

فى عام 2020، حصل بايدن على جورجيا بأصغر هامش - 0.3 فى المائة - مع 11779 صوتًا إضافيًا فقط من أصل ما يقرب من خمسة ملايين بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها.

ويتقدم ترامب بفارق ثلاث نقاط على هاريس فى أريزونا، حيث قال 49% من الناخبين إنهم ينوون الإدلاء بأصواتهم لصالحه، وكارولينا الشمالية، حيث قال 48% نفس الشيء.

فى جميع الولايات الأربع الرئيسية حيث يتقدم ترامب على هاريس، زاد الرئيس السابق من دعمه بنقطة واحدة فقط منذ آخر استطلاع رأى أجرته مؤسسة ريدفيلد وويلتون لصالح صحيفة التليجراف، فى 15 أكتوبر.



وأوضحت الصحيفة أن ترامب هو الجمهورى الوحيد الذى فاز بولاية ميشيجان منذ جورج بوش الأب فى عام 1988، بعد أن تغلب بفارق ضئيل على هيلارى كلينتون فى الولاية فى عام 2016.

وفى حين اكتسبت هاريس بعض الأرض منذ انسحاب الرئيس الأمريكى من السباق، فإن استطلاعات الرأى لصحيفة التليجراف تشير إلى أنها لا تزال تكافح فى ولاية بها عدد كبير من السكان العرب والمسلمين وسط استياء من موقف الإدارة بشأن الصراعات فى غزة ولبنان.

وجد استطلاع سابق لصحيفة التليجراف أن الناخبين فى ميشيجان يثقون فى ترامب أكثر فيما يتعلق بالاقتصاد والتضخم والهجرة - وهى ثلاثة من أولوياتهم القصوى بشكل عام. فى أحدث استطلاع للرأى، أجرى بين 16 و18 أكتوبر، أدرج الناخبون الاقتصاد والإجهاض والهجرة كقضايا رئيسية ستحدد كيفية إدلائهم بأصواتهم.

واعتبرت الصحيفة أن الاستطلاعات تمثل أخبار سيئة لهاريس، التى تعتمد آمالها فى الفوز بالبيت الأبيض على الأداء القوى فى ساحات معارك حزام الصدأ فى بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن، والتى زارتها السيدة البالغة من العمر 60 عامًا يوم الاثنين.