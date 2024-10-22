الهند تعلن إرسال شحنة من المعونات الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطينى

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، رانذير جايسوال، اليوم الثلاثاء، إرسال الهند شحنة من المساعدات الإنسانية لمساعدة الشعب الفلسطينى.

وذكر جايسوال فى تدوينه نشرها على منصة "إكس" تويتر سابقا- أن الهند سترسل مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني من خلال وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحد ة "لأونروا".

وأضاف قائلًا" إن الشحنة الأولى من هذه المساعدات تتضمن 30 طنا من المواد الطبية والغذائية، وانه تم نقل هذه الشحنة اليوم من نيودلهي لإرسالها لمساعدة الفلسطينيين، وأنها تحتوى على أدوية أساسية وأدوات جراحية ومواد طبية عامة ".

جدير بالذكر، أن وكالة غوث اللاجئين كانت قد ذكرت خلال الشهر الماضي أن سكان غزة يعيشون في ظل ظروف غير إنسانية، وأنه ليس هناك خِيار أمام عائلات فلسطينية هناك سوى العيش بجوار أكوام من النفايات المتراكمة" وحذرت الوكالة من مخاطر حدوث كارثة صحية من جراء ذلك.

وكان برنامَج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة قد حذر -أيضا- في وقت سابق من أن تصاعد العنف في شمال غزة سيكون له تأثير كارثي على الأمن الغذائي هناك، مشيرًا إلى أن إمدادات البرنامَج على وشك النفاد، وانه لم يتم إدخال معونات غذائية إلى شمال غزة منذ أول شهر أكتوبر الحالي.