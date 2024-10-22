الناتو يطلق مبادرات فى مجال الدفاع والردع لتعزيز التعاون بين الحلفاء

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أطلق حلف شمال الأطلنطي "الناتو" مبادرات في مجال الدفاع والردع لتعزيز التعاون بين الحلفاء وتقديم قدرات حاسمة من شأنها تعزيز قابلية التشغيل البيني بين قوات الناتو.



وذكر بيان صادر عن الناتو أن نائب الأمين العام للحلف بوريس روج رحب بالمبادرات التي تمثل معالم مهمة للمشاريع الحالية، ومثالا رائعا على نهج التعاون.



وأوضح الناتو ، في بيانه ، أن المبادرات تشمل تسريع تسليم الجيل الجديد من أنظمة الطائرات الموجهة عن بعد ، حيث بدأ ثلاثة عشر حليفًا في المشروع : إسبانيا وإستونيا وإيطاليا والبرتغال والتشيك ورومانيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا والمملكة المتحدة والنرويج واليونان، فيما تعتبر أساطيل الطائرات الموجهة عن بعد ضرورية لمجموعة من الأدوار والمهام ، بما في ذلك الاستخبارات المشتركة والمراقبة والاستطلاع.



وأكد الناتو أن المبادرة الثانية تسعى إلى زيادة قابلية التبادل والتشغيل البيني لذخائر المدفعية الرئيسية التابعة للحلفاء، ويساهم في المبادرة الحلفاء : إيطاليا والبرتغال والتشيك والدانمرك وتركيا وسلوفاكيا وفرنسا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا والمملكة المتحدة والنرويج وهنجاريا والولايات المتحدة واليونان.



وأشار إلى أن مبادرة التدريب تلبي الطلب المتزايد باستمرار على التدريب الافتراضي على المستوى متعدد الجنسيات، وتقدم فرص التدريب المتعددة الجنسيات المتقدمة للجيوش، وانضم إلى المشروع 18 دولة من دول الناتو هي : بلجيكا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من خلال الاستفادة من قدرات التدريب، ويحقق المشروع فوائد تشغيلية هائلة ووفر كبير.



وتابع البيان أن الناتو يكثف جهوده لدعم تسليم الحلفاء مشروعين جديدين ضمن تطبيقات الفضاء، ويقوم 13 حليفًا ، كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة ، باستكشاف تطوير قدرة اتصالات فضائية آمنة ومرنة وموثوقة متعددة الجنسيات في القطب الشمالي ، ومن خلال مبادرة نشر تطبيقات الفضاء، ستقوم 14 دولة هي بلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا ولوكسمبرج وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، بالتحقيق في طرق تعزيز وصول الناتو إلى الفضاء واستخداماته للتعامل مع مجموعة من التحديات في هذا المجال.