المشدد 10 سنوات لعامل سرق مصوغات ذهبية من منزل سيدة بمدينة الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر بمعاقبة عامل أجرى بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لقيامه بسرقة مصوغات ذهبية من سيدة بعد التهجم عليها بمنزلها الكائن بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وانعقدت جلسة المحكمة، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوى، المستشار محمد فتحى بدر، والمستشار محمد إمام وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى محمود العمدة ومصطفى محمد جلال، وتنفيذ النيابة مايكل فيكتور.



وتعود الواقعة إلى يوم 23 من شهر يوليو الماضى، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأقصر، بلاغا من مواطنة يفيد سرقتها وإصابتها من قبل شخص وبعمل التحريات اللازمة، وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم ويدعى "م م أ" 26 سنة، عامل أجرى مقيم الزناقطة بمنشأة العمارى، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطه، واعترف بممارسته نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف المستشار عبدالمعبود محمد محامى عام نيابة الأقصر الكلية.



وبمباشرة التحقيقات، والإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات أوضحت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، أن المتهم دخل بيت السيدة "عزيزة ح ن ع" ليلًا وسرق المنقولات والمملوكة للمجنى عليها، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن استغل فى ذلك عدم قيامها بإيصاد باب مسكنها، وما أن أتم الجريمة وتمكن من دخول مسكنها تنفيذًا لمأربه حتى أحست المجنى عليها - سالفة الذكر- حركة غريبة، وحاولت الصراخ والاستجداء فأجهز عليها مستغلًا كبر سنها ووهن قوتها وكمم فاهها بيده وقبض على قرطها الذهبى ونزعه عنوة من أذنها اليسرى، فتمكن بتلك الوسائل القسرية من إكراهها وشل حركتها وإسكات مقاومتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية حال كون ذلك الإكراه قد ترك أثرًا لجروح المجنى عليها الموصوفة بالتقرير الطبى، قاصدًا من ذلك ارتكاب جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالسجن المشدد 10 سنوات.



وكانت محكمة جنايات الأقصر، قد أمرت بإحالة أوراق 3 متهمين "اثنين محبوسين والثالث غيابيًا" إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ رأى الشرعى فيما أسند إلى المتهمين من اتهامات بعد قيامهم بقتل مواطن بقرية الفارسية بمركز إسنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وحددت جلسة يوم 5 من شهر ديسمبر المقبل موعدًا لنظر القضية والنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين.