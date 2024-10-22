القاهرة الإخبارية: اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش بريكس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن اجتماع مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، على هامش قمة بريكس.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع بين الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسى سيتناول عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة فى قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.