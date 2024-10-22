اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 08:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

القاهرة الإخبارية: اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش بريكس

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 06:58 م
القاهرة الإخبارية: اجتماع مرتقب بين الرئيسين السيسي وبوتين على هامش بريكس وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، عن اجتماع مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الروسى فيلاديمير بوتين، على هامش قمة بريكس. 

 

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الاجتماع بين الرئيس الروسى فيلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسى سيتناول عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. 

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، إلى روسيا الاتحادية، للمشاركة فى قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، وهى القمة التى تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.







الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الرئيس بوتين

بوتين

البريكس

قمه البريكس

ما هي دول البريكس

تجمع البريكس

قمة البريكس

ما هي مجموعة البريكس

ما هو تجمع البريكس

ماهو البريكس

دول البريكس

اجتماع البريكس

روسيا

عملة البريكس

اجتماع البريكس القادم

شروط الانضمام إلى مجموعة بريكس

دول البريكس الجديدة

مؤتمر البريكس اليوم

البريكس ومصر

الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

مصر

السيسي اليوم

آخر أخبار الرئيس السيسي اليوم

أخبار السيسي اليوم عاجل

اليوم السابع

اليوم السابع بلس

تجمع بريكس

السيسي بريكس

قمة بريكس 2024

قمة بريكس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة