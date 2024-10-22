الزراعة: طرح بيض المائدة للمواطنين بـ150 جنيها فى الإسكندرية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن القطاع بالاشتراك مع الصندوق المركزى لـ تنمية الثروة الحيوانية طرح كميات كبيرة من بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنية للطبق في محافظة الإسكندرية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم، وبما يساهم في سد احتياجات السوق المصري، واستقرار أسعار بيض المائدة.

يأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة والمساهمة في ضبط أسعار تلك السلع بالأسواق، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة .

وأطلقت وزارة الزراعة أول أمس 14 منفذا متحركا لبيع المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الإسكندرية بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية"تنفيذا لتوجيهات وتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة من خلال القطاعات الإنتاجية للوزارة، في خفض الأسعار ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.





اقبال المواطنين



طرح البيض للمواطنين بـ 150 جنيهًا