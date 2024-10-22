الرئيس السيسى يهنئ رئيس زامبيا بذكرى يوم الاستقلال

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس هاكيندى هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية زامبيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.