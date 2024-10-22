اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 04:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسى يهنئ رئيس زامبيا بذكرى يوم الاستقلال

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 03:27 م
الرئيس السيسى يهنئ رئيس زامبيا بذكرى يوم الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى الرئيس هاكيندى هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية زامبيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.







الرئيس السيسى

زامبيا

رئيس زامبيا

ذكرى يوم الاستقلال فى زامبيا




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