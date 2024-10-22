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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الروسي بوتين يقيم مأدبة عشاء لزعماء تجمع البريكس

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 09:25 م
الرئيس الروسي بوتين يقيم مأدبة عشاء لزعماء تجمع البريكس بوتين
أ ش أ

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 أقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الثلاثاء مأدبة عشاء عمل للزعماء المشاركين بقمة البريكس التي تعقد بمدينة قازان الروسية بمشاركة نحو 38 دولة خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الجاري.


ومن المقرر أن تتبنى قمة البريكس "إعلان قازان" وهو وثيقة شاملة تلخص إنجازات المنتدى.


وتعد قمة البريكس بقازان الحدث الرئيسي للرئاسة الروسية باعتبارها أول قمة لمجموعة البريكس بعد توسيع التجمع. وقد تم اتخاذ قرار خلال اجتماع قادة البريكس في جوهانسبرج في أغسطس 2023 بدعوة أعضاء جدد للانضمام الى التجمع اعتبارا من أول يناير 2024.


وتضم البريكس حاليا البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.


وفي سبتمبر الماضي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 34 دولة أبدت اهتماما بالانضمام إلى تجمع البريكس.







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