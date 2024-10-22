الرئاسة الروسية: قمة بريكس ستناقش المشروع المشترك لنظام دفع محدد

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم /الثلاثاء/ إن المشاركين في قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان، سيناقشون بشكل موضوعي المشروع المشترك لنظام التسوية المالية .



وأوضح "بيسكوف" ،في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، ردا على سؤال من الصحفيين حول مناقشة المشروع المشترك لنظام التسوية المالية "دعنا نقول فقط أنه تتم مناقشة المشروع العام لنظام التسوية المالية من اتجاهات وأبعاد مختلفة، وستتم مناقشة الموضوع بشكل مفصل خلال الاجتماعات المتعددة الأطراف"، وأجاب بالنفي، عند سؤاله حول الاستفسار هل يجري الحديث عن منظومة "بريكس بريدج" .