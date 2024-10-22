الداخلية الإيطالية: ضبط منظمة إجرامية دولية لتسهيل الهجرة غير الشرعية

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أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، ضبط منظمة إجرامية دولية لتسهيل الهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال، وتوقيف 13 شخصا.



وأوضحت وزارة الداخلية الإيطالية -في بيان أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين أعضاء في منظمة إجرامية عابرة للحدود تهدف لتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الإيطالية عبر البحر المتوسط، ومنها إلى بلدان شمال أوروبا.



وأشار إلى أن نتائج التحقيقات أكدت الحاجة إلى ضرورة مواصلة الطريق الذي اتخذته الحكومة لمكافحة تلك الأنشطة بكافة الوسائل، بما فيها الوسائل الوقائية.