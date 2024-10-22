البيت الأبيض: ندعو جميع الأطراف للتعاون فى توزيع المساعدات الإنسانية بغزة

واشنطن (أ ش أ)

دعا البيت الأبيض، جميع الأطراف إلى التعاون فى توزيع المساعدات الإنسانية فى قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، إن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة يجب أن يزيد، على الرغم من أن البيت الأبيض يرى زيادة في حجمها.

وكان المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، قال في وقت سابق إن السلطات الإسرائيلية تواصل منع البعثات الإنسانية من الوصول إلى شمال قطاع غزة محملة بالامدادات الحيوية بما في ذلك الأدوية والأغذية للأشخاص المحاصرين.

وكتب لازاريني، على منصة "إكس": "تعرضت المستشفيات في قطاع غزة للقصف فأصبحت بلا كهرباء، بينما ترك الجرحى دون رعاية طبية"، مضيفا أنه يجب أن تحصل الوكالات الإنسانية في قطاع غزة، على إمكانية الوصول إلى شمال غزة.

وأكد أن رفض المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح لتحقيق أغراض عسكرية هو علامة على مدى انخفاض البوصلة الأخلاقية، ويجب أن تصل المساعدات إلى كل من يحتاج إليها في غزة.