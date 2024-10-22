استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط طلاب بتهمة مضايقة سيدة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة قصر النيل استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط 3 طلاب، بتهمة معاكسة سيدة أثناء سيرها فى الشارع، حيث طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة فى محيط مكان الواقعة وتحريات المباحث.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بتضررها من أحد الأشخاص "لا تعلم بياناته"، لقيامه بحركات خادشة للحياء حال سيرها بدائرة القسم.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 طلاب مقيمين بمحافظة الجيزة، وبمواجهتهم قرر أحدهم بمعاكستها وإلقاء قطعة حجر عليها وأنكر قيامه بأى أفعال خادشة للحياء، وأقر الإثنان الآخران بقيامهما بالضحك فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.