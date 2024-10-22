اتحاد العمال يلتقى سفير مصر ببلغاريا لتوثيق التعاون الثنائى بين عمال البلدين

كتبت آية دعبس

استقبل السفير نادر سعد سفير مصر ببلغاريا بمقر السفارة وفدا مصريا عماليا رسميا رفيع المستوى برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية وكلا من د.سيد العسيلي ود.أحمد عزمي وحسين حشاد أعضاء مجلس إدارة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، وذلك بحضور مصطفى خميس مستشار سفارة مصر ببلغاريا وأحمد شوقى مدير إدارة العلاقات الدولية باتحاد عمال مصر.

وفي مستهل اللقاء، رحّب السفير نادر سعد بوفد عمال مصر الذى قدم درع التكريم له تقديرا لجهود السفارة فى رعاية العاملين المصريين المقيمين ببلغاريا واسهامها المباشر فى توفير اقصى درجات الاستقرار المستدام.

استعرض "المهيرى" أمام سفير مصر دور اتحاد عمال مصر عامة ونقابة الخدمات الإدارية خاصة، والتى تلقت دعوة من نظيرها البلغارى بهدف توحيد الجهود المشتركة فى المحافل الدولية وتعزيز التعاون فى الملفات ذات الصبغة العمالية.

وأعرب "المهيرى" عن تطلعه لتوثيق التعاون الثنائي بين عمال مصر وبلغاريا بما يُمكن من تحقيق المصلحة المشتركة فى إطار جذب المزيد من الاستثمار ات البلغارية فى القطاعات المختلفة مما يسهم فى توافر وتبادل فرص العمل.