اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 09:33 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية إنقلاب سيارة ربع نقل - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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 أصيب 8 أشخاص، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل طريق" منيا القمح- الزقازيق" أمام قرية الجديدة، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة  مستشفى منيا القمح المركزى بوصول 8 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بأنحاء الجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين حدوث إصابتهم اثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق" منيا القمح - الزقازيق" أمام قرية الجديدة نطاق مركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من جانبى الطريق وتسيير الحركة المرورية امام حركة المركبات.

 

 

 







الشرقية

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