إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل طريق" منيا القمح- الزقازيق" أمام قرية الجديدة، نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول 8 أشخاص مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة بأنحاء الجسم وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وتبين حدوث إصابتهم اثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق" منيا القمح - الزقازيق" أمام قرية الجديدة نطاق مركز منيا القمح، وتم رفع آثار الحادث من جانبى الطريق وتسيير الحركة المرورية امام حركة المركبات.