إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين أمام عزبة تليجة نطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر صقر لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين أمام عزبة تليجة نطاق كفر صقر، ما أسفر عن إصابة 5 شباب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. وهم " أحمد م ع " 17 عاما ، و" مصطفى م م" 17 عاما و" حمدى ع ع " 18 عاما، ومحمد م ن" 24 عاما، و" السيد م ح" 26 عاما

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر صقر لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفى سياق متصل أصيب " أحمد م م" 16 عاما طالب مقيم ههيا، بجرح قطعى بالرأس 8 سم داخل معهد بنين بههيا الثانوى، وتم نقله الى مستشفي ههيا المركزى لتلقى الاسعافات الاولية.