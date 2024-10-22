اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 11:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بالشرقية

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 08:55 ص
إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بالشرقية اسعاف - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين  دراجتين أمام عزبة تليجة نطاق مركز كفر صقر  بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر صقر لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين أمام عزبة تليجة نطاق كفر صقر، ما أسفر عن إصابة 5 شباب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد. وهم " أحمد م ع " 17 عاما ، و" مصطفى م م" 17 عاما و" حمدى ع ع " 18 عاما، ومحمد م  ن" 24 عاما، و" السيد م ح" 26 عاما

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر صقر لتلقي الإسعافات اللازمة.

وفى سياق متصل أصيب " أحمد م م" 16 عاما طالب مقيم ههيا، بجرح قطعى بالرأس 8 سم داخل معهد بنين بههيا الثانوى، وتم نقله الى مستشفي ههيا المركزى لتلقى الاسعافات الاولية.

 







الزقازيق

كفر صقر

الشرقية

حادث تصادم

عزبة تليجة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة