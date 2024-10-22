إسرائيل تزعم إخفاء حزب الله لملايين الدولارات تحت مستشفى الساحل ببيروت

وكالات

في تصعيد جديد للتوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن الجماعة اللبنانية تخفي مئات الملايين من الدولارات والذهب في مخبأ تحت مستشفى الساحل في بيروت، مشيراً إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية جمعت هذه المعلومات على مدى سنوات، لكن إسرائيل أكدت أنها لن تستهدف المستشفى في الوقت الحالي.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، أن الأموال المخزنة تستخدم لتمويل عمليات حزب الله ضد إسرائيل، داعياً السلطات اللبنانية والمنظمات الدولية للتحقيق ومنع استغلال هذه الموارد في الإرهاب.

وأشار إلى أن الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، الذي قتلته إسرائيل في وقت سابق، هو من خطط لهذا المخبأ.