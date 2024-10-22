أول مشاركة لمصر كعضو فى «بريكس».. غدا فى اليوم السابع

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " أول مشاركة لمصر كعضو فى «بريكس».. الرئيس السيسى يشارك فى قمة دول التجمع بمدينة «قازان».. ويلتقى «بوتين» وعددا من الرؤساء والزعماء ويستعرض تطوير العمل متعدد الأطراف وإصلاح الهيكل المالى العالمى لتحقيق التوازن المأمول.

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