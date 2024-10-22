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أوشاكوف: 13 دولة تتقدم بطلب للحصول على وضع "دولة شريكة" لـ"بريكس"

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 07:54 م
أوشاكوف: 13 دولة تتقدم بطلب للحصول على وضع "دولة شريكة" لـ"بريكس" بوتين
أحمد علوى

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أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، أن 13 دولة تتقدم الآن بطلب الحصول على وضع "دولة شريكة" لمجموعة "بريكس"، وهذه القضية هي موضوع المشاورات.


وقال أوشاكوف: "هذا موضوع مشاورات بين وفود بلداننا، وبعد ذلك سيتم دراسة كل هذا من قبل القادة، الآن، لنكون صادقين، هناك 13 دولة تطالب بوضع الدول الشريكة في "بريكس".


وفي السياق ذاته، أكد أوشاكوف أن النهج العام لدول "بريكس" تجاه الوضع في أوكرانيا، والذي سينعكس في الإعلان الختامي لقمة قازان، متفق عليه ولا يثير أي اعتراضات.

وأفاد أوشاكوف، يوم أمس الاثنين، بأن 36 دولة ستُمثل في قمة "بريكس" بمدينة قازان الروسية، بينها 22 دولة على أعلى مستوى وقيادات 6 منظمات دولية.


وقال: "نترقب مشاركة ممثلي 36 دولة وقيادات 6 منظمات دولية، على وجه التحديد، يمكن القول أن قادة 22 من هذه البلدان الـ36 المشاركة سيحضروا القمة، أي أنه سيتم تمثيل 22 وفدا في القمة على أعلى مستوى".







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