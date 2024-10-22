أمريكا: إرسال قوات كورية شمالية لمؤازرة روسيا فى أوكرانيا تطور خطير

واشنطن (أ ش أ)

اعتبرت الولايات المتحدة أن إرسال كوريا الشمالية قوات لدعم روسيا فى أوكرانيا من شأنه أن يشكل تطورا خطيرا، وذلك بعد تقارير استخبارية بهذا الصدد.

ونقلت قناة" الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، قوله" أن بلاده اطلعت على التقارير التى تفيد بأن كوريا الشمالية أرسلت قوات وتتهيأ لإرسال مزيد من الجنود إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا".

وكانت كوريا الشمالية نفت في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليها من كوريا الجنوبية وأوكرانيا بأنها ترسل جنودا للقتال إلى جانب روسيا في حربها ضد أوكرانيا، واعتبرتها "شائعات لا أساس لها من الصحة".

وبدوره ..قال ممثل كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة للجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي: "بالنسبة لما يسمى بالتعاون العسكري مع روسيا، لا يشعر وفدي بأي حاجة للتعليق على تلك الشائعات النمطية التي لا أساس لها من الصحة، والتي تهدف إلى تشويه صورة كوريا الشمالية وتقويض العلاقات الشرعية والودية والتعاونية بين دولتين ذات سيادة".

وفى سياق متصل أفادت تقارير إعلامية فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، بأن حكومة سول تدرس إرسال فريق مراقبة إلى أوكرانيا لتقييم قدرات القوات الكورية الشمالية المشاركة في الحرب الروسية.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن مصدر حكومي قوله " إن كوريا الجنوبية قد ترسل خبراء إلى أوكرانيا لمراقبة التكتيكات والقدرات القتالية للقوات الخاصة التي أرسلتها كوريا الشمالية إلى روسيا".

ومن المتوقع أن يضم فريق المراقبة عددا من جنود وأفراد عسكريين لدراسة تكتيكات العدو بالإضافة إلى عملاء يمكنهم استجواب أي جنود كوريين شماليين يتم أسرهم.

تأتي هذه التطورات بعد ورود أنباء عن إرسال كوريا الشمالية ما يقرب من 12 ألف جندي من القوات الخاصة لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وكان الجيش الكوري الجنوبي، قد أعلن أمس الاثنين، أنه يتابع عن كثب أنباء عن نشر كوريا الشمالية لوحدات خاصة في روسيا لدعم الحرب ضد أوكرانيا،

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في سول جيون ها كيو قوله" إن الجيش يراقب التطورات المتعلقة بنشر الجيش الكوري الشمالي لقوات في روسيا لدراسة الخطوات والتدابير اللازمة التي يمكن اتخاذها".

وأدان المتحدث العسكري بشدة قرار كوريا الشمالية، ودعا إلى التراجع عنه بشكل فوري، مشددا على أن الجيش سيتخذ الخطوات اللازمة لحماية سلامة الشعب الكوري الجنوبي.