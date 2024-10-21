يلتف بعلم مصر.. طالب مصرى يشارك فى تصفيات تحدى القراءة العربى بالإمارات.. صور

كتب ـ محمود طه حسين

من مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ يلتف بعلم مصر تملأ عيناه نظرات التحدى والرغبة فى الحصول على لقب بطل تحدى القراءة العربى فى دورته الثامنة بدولة الإمارات والتى تعقد فاعلياتها 23 أكتوبر الجارى، حيث تم اختيار أحمد حنفى من بين 16 مليون طالب مصرى بعد فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى الموسم الثامن للمسابقة، لتمثيل مصر فى التصفيات النهائية، وزميله محمد أحمد حسن بالصف الثالث الثانوى الأزهرى بمعهد أبو قير العام بالإسكندرية والذى يمثل ما يقرب من 2 مليون طالب بالأزهر الشريف فى التصفية النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى.

وأكد أحمد حنفى، أنه يشعر بالفخر لتمثيله قرابة 16 مليون طالب مصرى شاركوا فى المسابقة، على مستوى الجمهورية، موضحا أن تأهله للمشاركة فى أخر مراحل المسابقة بعد فوزه فى مسابقة تحدى القراءة العربى على مستوى المدرسة ثم الإدارة ثم المديرية ثم الفئات على مستوى الجمهورية، حيث حقق المركز الأول على مستوى جمهورية مصر العربية قراءته 75 كتابا من بينها الداء والدواء لابن القيم ورحلتى من الشك إلى الإيمان للدكتور مصطفى محمود والعلم والحياة للدكتور علي مصطفى مشرفة وغيرها من الكتب الدينية والعلمية، قائلا: لدى إحساس كبير كونى أمثل مصر فى نهائى مسابقة تحدى القراءة العربى خاصة بعد أن شارك فى المسابقة بدورتها الثامنة قرابة 16 مليون طالب وطالبة، موضحا أن قراءته للكتب أدت إلى اكتسابه ثقة بالنفس وفتحت مجال إدراكه للأمور والشعور بالمسئوليه تجاه أسرته ووطنه.

وتابع بطل تحدى القراءة : بدأ القراءة وأحبها بسبب والدته، حيث أنها كانت تقرأ له قصص قبل النوم، ومن هنا بدأ يدرك أن القراءة هى مفتاح لكل شىء جميل فى الحياة، قائلا: عدم القراءة مثل الأرض الجرداء ومن ثم لدي مكتبه بها قرابة 250 كتابا ومجلدات، مضيفا أنه يشارك فى التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى ولديه ثقة فى الفوز بالمركز الأول لتشريف مصر، موضحا أنه فى حالة فوزه وحصوله إلى 500 ألف درهم إماراتي سوف يؤسس دروس تطوعية ومكتبة تطوعية للشباب.

جدير بالذكر، أن أحمد حنفى فاز خلال الأيام الماضية بالمركز الأول عالميا فى الجوائز المتخصص فى مسابقة ايسف للعلوم والتى أقيمت فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث قدم هو وزميل له فى المدرسة مشروع بحثى بعنوان سرطان البويضات وحصل على منحة كاملة فى جامعة الملك فهد لدراسة البكالوريوس بعد التحاقه بالجامعة، حيث يطمح فى الالتحاق بكلية الهندسة.

وقال الطالب أحمد حنفى: كل اللى أنا فيه بسبب مدرسة المتفوقين، فمدرسة المتفوقين وصلتنى لكل هذا التفوق والاجتهاد سواء فى مسابقة تحدى القراءة العربى وأيضا مسابقة آيسف لأن بداخلها روح المنافسة بين الطلاب والجد والاجتهاد

محمد أحمد حسن، طالب كفيف يشارك فى تصفيات تحدى القراءة العربى عن زملائه بالمعاهد الأزهرية، يقول: قراء فى الدورة الثامنة لتحدى القراءة العربى 50 كتابا وعلى مستوى جميع الدورات 400 كتاب، من بينها، كتاب للشيخ محمد الغزالي قضيا المرأة بين التقاليد الوافدة والراكدة وكتاب ابن تيمية الصوفى لاحمد محمد بلقيس، مضيفا أنه يشارك فى المسابقة بعد حصوله على المركز الأول على مستوى طلاب المعاهد الأزهرية فى تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربى، متابعا: حلمى أنا أمثل مصر والأزهر الشريف وأفوز بالمركز الأول على مستوى الدول العربية المشاركة فى التصفيات النهائية لمسابقة تحدى القراءة العربى، مضيفا أنه، اعتمد على الكتب الصوتية وبعض الأشخاص الذين يقرأون له لمواصلة مسيرته فى القراءة.

فيما أكدت إيمان مرسى المشاركة فى فئة المشرف المتميز بمسابقة تحدى القراءة العربى ، محافظة القليوبية، على أن المشاركة هذا العام فى مسابقة تحدى القراءة العربى تواجه تحديات كتيرة منها مواجهة السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعى ، كما أن توجيه الطلاب للقراءة احتاج إلى مبادرات للطالب من خلال توفير مكتبات إلكترونية ، وتوصيل المكتبات لبيوتهم بالشراكة مع مؤسسات أخرى وتحفيز الطلاب من خلال الذهاب إلى معرض الكتاب وزيارة مكتبة الاسكندرية .

وأشارت مرسى، إلى أن عدد المشاركين من مصر وصل إلى 16 مليون طالب و600 ألف ، والاختيار يتطلب استيعاب الطلاب للأفكار وكيفية استفادتهم بالكتب ، وكيفية تحفيز باقى الطلاب على القراءة.

وطالبت مرسى، أولياء الأمور بضرورة توعية أبناؤهم وتحفيزهم على القراءة ، وانتقدت غياب دور الأسرة فى تشجيع الأبناء على القراءة ، رغم أهميتها فى مساعدتهم دراسيا وتوعيتهم ، كذلك على المدرسة دور كبير فى تحفيز الطلاب من خلال توفير المكتبة فى المدارس .



الطالب أحمد حنفى مع الزميل الصحفى محمود طه حسين



الطالب أحمد حنفى