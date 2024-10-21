وزيرة التضامن: الأب يمثل قدوة حقيقية لأبنائه

كتب مدحت وهبة

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فى كلمة ألقتها نيابة عنها المهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا اليوم نحتفى بدور الأب في المجتمع باعتباره نموذجا للتربية السليمة والإيجابية وأن الأب يمثل قدوة حقيقية لأبنائه ويعكس أهمية وجود الأسرة المصرية التي تجمع بين الأب والأم في تربية الأجيال، هذه العلاقة المتينة بين الأبوين تساهم في بناء مجتمع صحي وقوي نفسيا.

وتابعت :" الأب بجانب الأم يمثلان عمودين من الدعم لأبنائهم ولذلك لابد من عمل الأباء والأمهات معا من أجل تربية أبنائهم بطريقة صحيحة حتى نحظى بأجيال نفتخر بها في بلدنا" كما نؤكد اليوم على أهمية دور الأب كنموذج يحتذى به في حياة أبنائه سواء ذكورا أم إناثا،وان الأب ليس فقط سندا للأسرة بل هو أيضا مصدر للتوجيه والإلهام، لذلك يجب أن نركز على أن القدوة ليست مجرد كلمات ولكن نحن بحاجة إلى التركيز على العمل الفعلي الذي يسير على المسار الصحيح، سواء كان ذلك في العمل أو التربية أو حب الوطن

وأضافت خلال فعاليات وزارة التضامن الاجتماعي لاحتفالية الأب القدوة 2024 يجب أن نرفع قيمة العمل ونحن بحاجة إلى آباء وأمهات يعملون سويا من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم، وهذا الجهد يجب أن يكون ملموسا في كل جانب من جوانب حياتنا.