هيئة الأرصاد تواصل فعاليات موسمها الثقافى ضمن مبادرة بداية

كتب ـ محمود راغب

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الإثنين، فعاليات الموسم الثقافي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية ( مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث تعقد المحاضرات أون لاين.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الخامس، المحاضرة الأولى: المستخلصات النباتية لمكافحة الآفات البشرية مبيدات آمنة ومستدامة، والمحاضرة الثانية: التغيرات المناخية وتأثيرتها علي العاملين في بيئة العمل.

وتشمل الفعاليات، محاضرة تحت عنوان، الجيل الثالث لأقمار المتيوسات MTG: الفوائد والتحديات.

وعلى هامش الفعاليات يتم تنظيم زيارة لمتحف هيئة الأرصاد الجوية ، للتعريف بتاريخ الأرصاد الجوية من العصر الفرعوني حتي الآن.