اليوم السابع
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هيئة الأرصاد تواصل فعاليات موسمها الثقافى ضمن مبادرة بداية

الإثنين، 21 أكتوبر 2024 10:51 ص
هيئة الأرصاد تواصل فعاليات موسمها الثقافى ضمن مبادرة بداية هيئة الأرصاد الجوية
كتب ـ محمود راغب

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تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، اليوم الإثنين، فعاليات الموسم الثقافي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية ( مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث تعقد المحاضرات أون لاين.

وتتضمن فعاليات الأسبوع الخامس، المحاضرة الأولى: المستخلصات النباتية لمكافحة الآفات البشرية مبيدات آمنة ومستدامة، والمحاضرة الثانية: التغيرات المناخية وتأثيرتها علي العاملين في بيئة العمل.

وتشمل الفعاليات، محاضرة تحت عنوان، الجيل الثالث لأقمار المتيوسات MTG: الفوائد والتحديات.

وعلى هامش الفعاليات يتم تنظيم زيارة لمتحف هيئة الأرصاد الجوية ، للتعريف بتاريخ الأرصاد الجوية من العصر الفرعوني حتي الآن.







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