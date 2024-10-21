مفتى الجمهورية يستقبل مدير مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كتب: اؤى على

استقبل فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم؛ الأستاذ الدكتور أنس عطية الفقى، مدير مركز التراث العربى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وتناول اللقاء وضع أطر التعاون في مجالات التراث العربي والإسلامي من حيث جمع وتحقيق الفتاوى الفقهية منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم ومروراً بأئمة المذاهب الأربعة وتلامذتهم من فقهاء الأمصار من بلاد العالم الإسلامي الذين يمثلون تطوراً طبيعياً لاجتهادات أئمتهم بما شكل المدارس الفقهية الإسلامية على مر العصور وانتهاء بالمجامع الفقهية ودور الإفتاء المنتشرة في العالم الإسلامي في العصر الحديث.

وتناول اللقاء طرح الرؤى المشتركة حول قضايا التصوف الإسلامي خاصة وأن مركز التراث العربي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا له رصيد كبير في مجال تحقيق كتب التصوف الإسلامي وترجمة أعلامه.



وتطرق اللقاء أيضاً إلى التعاون في مجال النشر الإلكتروني بين مجلة جامعة مصر للدراسات الإنسانية التي يرأس تحريرها أ. د. أنس عطية الفقي ومجلة دار الإفتاء المصرية.



حضر اللقاء دكتور وليد مبارك المدير التنفيذي لمركز التراث العلمي بجامعة القاهرة والدكتور إبراهيم نجم الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.