مصر خالية من الملاريا.. استشارى: إنجاز أنقذ الملايين من مرض قاتل

كتبت مروة محمود الياس

سلمت منظمة الصحة العالمية، مصر شهادة خلوها من مرض الملاريا، حيث أصبحت مصر "خالية من الملاريا"، وهو ما يعد إنجازًا هائلاً وضخمًا، خاصة لبلد عدد سكانه كبير ويتخطى الـ100 مليون مواطن، ليتم القضاء تمامًا على هذا المرض العضال الذى أصاب الكثيرين منذ ظهور منذ أزمان بعيدة.

"إنجاز هزم مرض قاتل" بهذه الكلمات علق الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة والجهاز الهضمى قصر العينى على الجهود التي بذلتها الدولة وتكاتف كل من وزارة الصحة والزراعة والبيئة، وكذلك فرق مكافحة العدوى، هذا التكاتف الذى أثمر عن القضاء التام على مرض كان قاتلاً، فقد كانت أعراضه حادة وخطيرة وكانت تكمن خطورته في سرعة انتشاره.

وتابع أن الملاريا مرض قوي يسبب الكثير من الأعراض الخطيرة، الآلام الحادة في الجسم، والحرارة العالية جدًا، فضلا عن الأنيميا واضطرابات الدم التي يعانيها المريض به، ومضاعفاته كانت سريعة الوتيرة، وتتفاقم أولاً بأول، كذلك كانت تؤدى إلى مضاعفات خطيرة وتهدد الأطفال والنساء بشكل خاص، وكل من يعانى ىمن الأمراض المزمنة أو مشكلات في دفاعات الجسم ضد المرض.

هذا المرض منشأة البعوض الناقل الأساسى له، وتكاتف الجهود بالفعل مكننا من القضاء عليه، فضلاً عن قدرتنا على عمل خريطة شاملة ماسحة لهذا المرض، وللأعداد المصابة به، وكذلك من علاجه والقضاء عليه، وخلال تلك الرحلة تمكنا من رصد وتوثيق الكثير من الأعداد من المرضى بأمراض أخرى مختلفة، لتعزيز خطط علاجهم أيضًا.