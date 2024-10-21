مسؤل أممى: مصر تحتل المرتبة 105 فى التنمية البشرية خلال عام 2023/2024

كتبت - مرام محمد

قال الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مصر تحتل المرتبة 105 عالميًا في مؤشر التنمية البشرية خلال عام 2023/2024.

جاء ذلك خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، والذي يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن هناك تراجعًا في مؤشر التنمية البشرية ببعض الدول لأسباب عديدة منها النزاعات والتوترات الداخلية، مشيرًا إلى أن منطقتنا تضم 30% من كل النزاعات في العالم، ونجد أن فلسطين عادت 70 سنة إلى الوراء في مؤشر التنمية البشرية.

وأوضح أن العنصر الظاهر في منطقتنا أن أداءها اقتصاديًا أفضل من أدائها في مؤشر التنمية البشرية، مؤكدًا أن نمونا الاقتصادي لا ينعكس انخفاضًا على الفقر، وأن الاقتصاد العربي يعاني انخفاضًا في الإنتاجية، والتي تعد محركًا للتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية.



