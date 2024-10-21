عبد الرحيم علي: قد لا يمر الأسبوع الجارى دون أن تتعرض إيران لضربة

كتب محمد شرقاوى

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ المواجهة بين إسرائيل وإيران ستقع، مواصلا: "قد لا يمر هذا الأسبوع دون أن تتعرض إيران لضربة".

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "لن يحدث أن تتجنب إسرائيل ضرب المفاعلات النووية الإيرانية .. أول ما ستفعله إسرائيل أنها ستضرب المفاعلات النووية الإيرانية".

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: "هناك رعب داخل إسرائيل حول ردة الفعل، فإيران هددت إسرائيل بأنها إن نفذت الرد العسكري لن تترك مكانا حيويا في إسرائيل مثل الكهرباء والمياه والبنية الأساسية والبترول والغاز والنووي إلا وستنفذ ضربة ضده، وبالتالي، فإن إسرائيل أمام حرب وجود مع إيران".

وواصل: "منذ عام 1993 تقول إسرائيل إنها لن تدع إيران تُكمل امتلاك السلاح النووي، ومنذ أسبوع صرّح رئيس المخابرات المركزية cia أن إيران أصبحت على عتبة النووي، وقال إنها ستستطيع خلال أسبوع أن تصنع 4 قنابل نووية".