ضبط زيت سيارات معبأ بجراكن مجهولة المصدر فى مخزن بالبدرشين

كتبت - مرام محمد

شنت إدارة تموين البدرشين، بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة، اليوم الإثنين، حملة على المنشآت والمنافذ التموينية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات الوقود.

جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن به كميات من زيت السيارات معبأ بجراكن مجهولة المصدر تحمل ماركات شهيرة عددها 1070 جركن من فئة وزن 20 لترا بإجمالي 21 طنا و400 كيلو، وعليه تم تحرير محضر بالمخالفة وجارٍ العرض على النيابة العامة.

وشهدت الحملات خلال المرور على مستودعات البوتاجاز بناحية قرية دهشور، تحرير محضر جنح عدم إعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز الصغيرة والكبيرة.



