زحام مرورى بطريق الأوتوستراد بسبب تعطل سيارة اتجاه مدينة نصر

شهد طريق الأوتوستراد، في الاتجاه القادم من حلوان لمدينة نصر زحام مرورى في حركة السيارات بمنطقة زهراء المعادي بسبب تعطل سيارة نقل مواد بترولية.
وعلى الفور تم الدفع بأوناش لتجنيب السيارة للعمل على تيسير حركة السير أمام قائدي السيارات.
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شهد طريق الأوتوستراد، في الاتجاه القادم من حلوان لمدينة نصر زحام مرورى في حركة السيارات بمنطقة زهراء المعادي بسبب تعطل سيارة نقل مواد بترولية.
وعلى الفور تم الدفع بأوناش لتجنيب السيارة للعمل على تيسير حركة السير أمام قائدي السيارات.
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