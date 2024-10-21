زحام مرورى بطريق الأوتوستراد بسبب تعطل سيارة اتجاه مدينة نصر

كتب إيهاب المهندس

شهد طريق الأوتوستراد، في الاتجاه القادم من حلوان لمدينة نصر زحام مرورى في حركة السيارات بمنطقة زهراء المعادي بسبب تعطل سيارة نقل مواد بترولية.

وعلى الفور تم الدفع بأوناش لتجنيب السيارة للعمل على تيسير حركة السير أمام قائدي السيارات.