تعيين الدكتور أحمد شيرين رئيسا لمجلس إدارة شركة الدلتا للسكر

كتب مدحت وهبة

تقدم الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر لظروف خاصة، وتعيين الدكتور الدكتور أحمد شيرين كريم رئيساً لمجلس الإدارة.

كان الدكتور أحمد أبو اليزيد قد قدم الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء علاء ناجى رئيس مجلس الإدارة على التعاون خلال فترة العمل الماضية متمنيا التوفيق لمجلس الإدارة الجديد .

يذكر أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أكد أنه جارى التوسع في توريد اللحوم وأنه بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، حيث يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر، ويتم استعاضة أي كميات يتم استهلاكها بالسوق المحلي ليُصبح بصفة دائمة الرصيد داخل المحاجر 20 ألف رأس من الأبقار الحية.