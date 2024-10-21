انطلاق المؤتمر العلمى الدولى لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس

كتبت: بتول عصام

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر لكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، بقاعة الاحتفالات الكبرى للجامعة، تحت عنوان "الطب البيطري بين التنمية المستدامة والصحة العامة في مواجهة التغيرات العالمية".

جاء المؤتمر بإشراف الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والدكتور محمد زغلول نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا منصور عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة رانيا حلمي نائب العميد ومقرر المؤتمر، والدكتور علي معوض الرئيس التنفيذي للمؤتمر.

وذلك برعاية العديد من الجهات وفي مقدمتها نقابة الأطباء البيطريين، حيث شارك في افتتاحية أعمال المؤتمر نقيب الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن، وذلك في إطار تناول أحدث التطورات في مجال الطب البيطري وأثره على التنمية المستدامة والصحة العامة في ظل التغيرات العالمية.

وقد أشار الدكتور مجدي حسن في كلمته إلى المستجدات الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة للأطباء البيطريين وآلية التعاون بين المجلس الصحي والنقابة في هذا الأمر، إلى جانب الاستفاضة بموضوع اللقاحات والأدوية البيطرية وجوانب تطورها وآلية استخدامها في علاج العديد من الأمراض المتعارف عليها والمستحدثة، وكيفية تبني وتطبيق التقنيات الحديثة في مجال التكنولوجيا الحيوية بالمجالات البيطرية المتنوعة، إلى جانب التشخيص المبتكر للأمراض وتحديدًا في مجال الثروة الحيوانية.

وأكد على ضرورة السعي للوصول إلى استراتيجية علمية ومنهج مستدام لحل وعلاج مثل تلك الأمراض بما يساهم في مواكبة التغيرات العالمية والتأكد بأعلى درجات الجودة من سلامة الغذاء ومعايير تحقق الصحة العامة والتي تعد الموضوع الأساسي للمؤتمر الحالي.

كما أضاف الدكتور مجدي أن النقابة بصدد إطلاق للعديد من الأنشطة والفعاليات التي من شأنها إثراء الخدمات النقابية المُقدمة لأعضائها ولكافة الأطباء البيطريين وذلك على عدة مستويات، لرفع جزء من الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأطباء البيطريين، من خلال تقديم جزء من التغطية العلاجية لصالح الزملاء، عملا بمبدأ التكافل بين النقابة العامة وأعضاء الجمعية العمومية، فقد تم تدشين ورعاية صندوق مرضى السرطان، بمبالغ تتراوح من 15 ل 20 ألف جنيه للعضو.

علاوة على وجود برتوكول تعاون بين الجمعية وشركات أدوية لتغطية أعضاء الجمعية العمومية طبيًا، على أن يكون الميزانية المقترحة للتغطية تعادل 100 ألف سنويًا لكل عضو، مقابل اشتراك شهري بسيط حوالي 4800 جنيه، كما تحصل الأرملة على خصم 50%، هذا إلى جانب العمل على مشروع المعاشات ومشروع تأمين الحياة، ومن الجدير بالذكر أن النقابة بصدد إنشاء صندوق للأرامل والأيتام قريبًا.